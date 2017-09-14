Albergue Alfonso II El Casto

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Betania

Observaciones: Desayunos buffet 5 € de 7:00 a 8:30, bar abierto desde las 13:00 hasta las 22:00. Posibilidad de acampada en la finca exterior.