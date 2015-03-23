Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
C/ Salvador, 1 (Fronte ao mosteiro de Samos)
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Albergue Albaroque
Dispoñible sen conexión
3590
C/ Salvador, 1 (Fronte ao mosteiro de Samos)
Samos
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Juan e Xulia Fernández
Observacións: Conta con servizo de Bar-Restaurante (Almorzos, menús e ceas).
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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