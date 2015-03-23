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Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria

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Albergue Albaroque

Dispoñible sen conexión
359
0
02 albergue a cova do frade

C/ Salvador, 1 (Fronte ao mosteiro de Samos)
Samos

628 828 845, 982 54 60 87

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Juan e Xulia Fernández

Observacións: Conta con servizo de Bar-Restaurante (Almorzos, menús e ceas).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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