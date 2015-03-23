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Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria

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Alberg Albaroque

Disponible sense connexió
359
0
02 albergue a cova do frade

C/ Salvador, 1 (Enfront del monestir de Samos)
Samos

628 828 845, 982 54 60 87

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan i Xulia Fernández

Observacions: Compta amb servei de Bar-Restaurant (Desdejunis, menús i sopars).

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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