Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
C/ Salvador, 1 (Enfront del monestir de Samos)
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Alberg Albaroque
Disponible sense connexió
3590
C/ Salvador, 1 (Enfront del monestir de Samos)
Samos
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan i Xulia Fernández
Observacions: Compta amb servei de Bar-Restaurant (Desdejunis, menús i sopars).
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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