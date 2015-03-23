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Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria

Albergue Albaroque

Disponible sin conexión
365
12
02 albergue a cova do frade

C/ Salvador, 1 (Frente al monasterio de Samos)
Samos

628 828 845, 982 54 60 87

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Juan y Xulia Fernández

Observaciones: Cuenta con servicio de Bar-Restaurante (Desayunos, menús y cenas).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Triacastela a Sarria Etapa 26

Etapa de Triacastela a Sarria

km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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