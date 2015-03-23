Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
C/ Salvador, 1 (Frente al monasterio de Samos)
Albergue Albaroque
Disponible sin conexión
36512
C/ Salvador, 1 (Frente al monasterio de Samos)
Samos
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Juan y Xulia Fernández
Observaciones: Cuenta con servicio de Bar-Restaurante (Desayunos, menús y cenas).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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