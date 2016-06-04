Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
As Laxes, 32
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Albergue Ó Abrigo
Dispoñible sen conexión
1580
As Laxes, 32
Miraz - Concello de Friol (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mª Carmen Saavedra Lourés
Observacións: Contorna con xardín ao redor e café-bar á beira e un área recreativa próxima. No bar serven menú, bocadillos, sandwiches, racións, almorzos, etc.
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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