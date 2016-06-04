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Camiño do Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

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Albergue Ó Abrigo

Dispoñible sen conexión
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Albergue o abrigo

As Laxes, 32
Miraz - Concello de Friol (Lugo)

982 19 48 50, 618 751 585

ou_abrigo_hotmail.com

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mª Carmen Saavedra Lourés

Observacións: Contorna con xardín ao redor e café-bar á beira e un área recreativa próxima. No bar serven menú, bocadillos, sandwiches, racións, almorzos, etc.

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tempo 10H 15’
Dificultade alta
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