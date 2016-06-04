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Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

Albergue Ó Abrigo

Disponible sin conexión
191
28
Albergue o abrigo

As Laxes, 32
Miraz - Concello de Friol (Lugo)

982 19 48 50, 659 75 67 91

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Jose Algel Morandeira Rebolo

Observaciones: Entorno con jardín alrededor y café-bar al lado y un área recreativa próxima. En el bar sirven menú, bocadillos, desayunos, etc.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes

km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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