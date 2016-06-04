Camino del Norte Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
As Laxes, 32
Albergue Ó Abrigo
Disponible sin conexión
19128
As Laxes, 32
Miraz - Concello de Friol (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Jose Algel Morandeira Rebolo
Observaciones: Entorno con jardín alrededor y café-bar al lado y un área recreativa próxima. En el bar sirven menú, bocadillos, desayunos, etc.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrado dos Monxes
km 41,3
Tiempo 10H 15’
Dificultad Alta
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