Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí del Nord Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg O Abric

Disponible sense connexió
158
0
Albergue o abrigo

As Laxes, 32
Miraz - Concello de Friol (Lugo)

982 19 48 50, 618 751 585

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mª Carmen Saavedra Lourés

Observacions: Entorn amb jardí al voltant i cafè-bar al costat i una àrea recreativa pròxima. En el bar serveixen menú, entrepans, sandvitxos, racions, desdejunis, etc.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes Etapa 31

Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes

km 41,3
Temps 10H 15’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg O Abric

Veure tots

Envia les teves fotografies!