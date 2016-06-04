Camí del Nord Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
As Laxes, 32
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Alberg O Abric
Disponible sense connexió
1580
As Laxes, 32
Miraz - Concello de Friol (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mª Carmen Saavedra Lourés
Observacions: Entorn amb jardí al voltant i cafè-bar al costat i una àrea recreativa pròxima. En el bar serveixen menú, entrepans, sandvitxos, racions, desdejunis, etc.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 31
Etapa de Baamonde a Sobrat dos Monxes
km 41,3
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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