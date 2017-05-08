Camiño do Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Casa Reitoral de Priesca, fronte á igrexa
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Albergue A Reitoral de Priesca
Dispoñible sen conexión
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Casa Reitoral de Priesca, fronte á igrexa
A Quintana, 2. Priesca
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Susana Pando García
Observacións: Serven almorzos. É posible visitar a Igrexa Prerrománica de San Salvador de Priesca (Patrimonio da Humanidade).
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Tempo 07H 15’
Dificultade media
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