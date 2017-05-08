Iparraldeko Bidea San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
Priesako Errektoretxea, elizaren aurrean
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Priesako Errektoretza aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
230
Priesako Errektoretxea, elizaren aurrean
La Quintana, 2. Priorea
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Susana Pando García
Oharrak: Gosariak dira. Priesako San Salbador Eliza Prerromanikoa bisita daiteke (Gizateriaren Ondarea).
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 19
San Esteban de Lezesetik Sebraora arteko etapa
km 27,8
Denbora 07H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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