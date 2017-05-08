Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
Casa Rectoral de Priesca, frente a la iglesia
Albergue La Rectoral de Priesca
Disponible sin conexión
2913
Casa Rectoral de Priesca, frente a la iglesia
La Quintana, 2. Priesca
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Susana Pando García
Observaciones: Sirven desayunos. Es posible visitar la Iglesia Prerrománica de San Salvador de Priesca (Patrimonio de la Humanidad).
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 19
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo
km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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