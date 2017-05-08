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Camino del Norte Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

Albergue La Rectoral de Priesca

Disponible sin conexión
29
13
Albergue la rectoral de priesca

Casa Rectoral de Priesca, frente a la iglesia
La Quintana, 2. Priesca

636 056 520

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Susana Pando García

Observaciones: Sirven desayunos. Es posible visitar la Iglesia Prerrománica de San Salvador de Priesca (Patrimonio de la Humanidad).

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo Etapa 19

Etapa de San Esteban de Leces a Sebrayo

km 27,8
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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