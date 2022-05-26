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Camiño Francés Etapa de León a San Martín do Camiño

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Albergue A Pegada do Camiño

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Albergue A Pegada do Camiño

Avenida O Peregrino, 42
San Martín do Camiño

640846063

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Alejandro Verástegui

Observacións: Somos un albergue de nova apertura, contamos con habitacións privadas, habitación de literas, zonas de estar, piscina, lavandaría e cafetaría

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de León a San Martín do Camiño Etapa 19

Etapa de León a San Martín do Camiño

km 25,9
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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