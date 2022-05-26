Camiño Francés Etapa de León a San Martín do Camiño
Avenida O Peregrino, 42
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Albergue A Pegada do Camiño
Dispoñible sen conexión
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Avenida O Peregrino, 42
San Martín do Camiño
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Alejandro Verástegui
Observacións: Somos un albergue de nova apertura, contamos con habitacións privadas, habitación de literas, zonas de estar, piscina, lavandaría e cafetaría
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín do Camiño
km 25,9
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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