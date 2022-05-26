Camí Francès Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
Avinguda El Pelegrí, 42
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Alberg La Petjada del Camí
Disponible sense connexió
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Avinguda El Pelegrí, 42
Sant Martí del Camí
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Alejandro Verástegui
Observacions: Som un alberg de nova obertura, comptem amb habitacions privades, habitació de lliteres, zones d'estar, piscina, bugaderia i cafeteria
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de Lleó a Sant Martí del Camí
km 25,9
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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