Camino Francés Etapa de León a San Martín del Camino
Avenida El Peregrino, 42
Albergue La Huella del Camino
Disponible sin conexión
1150
Avenida El Peregrino, 42
San Martín del Camino
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Alejandro Verástegui
Observaciones: Somos un albergue de nueva apertura, contamos con habitaciones privadas, habitación de literas, zonas de estar, piscina, lavandería y cafetería
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 19
Etapa de León a San Martín del Camino
km 25,9
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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