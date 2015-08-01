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Camiño Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

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Albergue A Morena

Dispoñible sen conexión
107
0
Albergue la morena

C/ Estrada, 3
Ledigos (Palencia)

979 06 50 52, 655 877 305

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue:

Observacións: Catalogado con 3 cunchas. Posibilidade de alugar todas as instalacións a grupos.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios

km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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