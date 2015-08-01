Camiño Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
C/ Estrada, 3
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Albergue A Morena
Dispoñible sen conexión
1070
C/ Estrada, 3
Ledigos (Palencia)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións: Catalogado con 3 cunchas. Posibilidade de alugar todas as instalacións a grupos.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 16
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos dos Templarios
km 26,6
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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