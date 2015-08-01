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Camino Francés Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

Albergue La Morena

Disponible sin conexión
132
19
Albergue la morena

C/ Carretera, 3
Ledigos (Palencia)

979 06 50 52, 655 877 305

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones: Catalogado con 3 conchas. Posibilidad de alquilar todas las instalaciones a grupos.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios Etapa 16

Etapa de Carrión de los Condes a Terradillos de los Templarios

km 26,6
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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