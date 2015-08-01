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Bide Frantsesa Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

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La Morena aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
107
0
Albergue la morena

Errepidea kalea, 3
Ledigoak (Palentzia)

979 06 50 52, 655 877 305

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:

Oharrak: Hiru maskorrekin katalogatua. Instalazio guztiak taldeka alokatzeko aukera.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa Etapa 16

Carrión de los Condes - Tenplarioen Terradillos etapa

km 26,6
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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