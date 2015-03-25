Camiño Francés Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
Rúa do peregrino, 5
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Albergue A Horta de Abel
Dispoñible sen conexión
2780
Rúa do peregrino, 5
Triacastela (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Maribel Fontal Pérez
Observacións: Albergue turístico de 2 estrelas. Conta con xardín e cheminea. Non se admiten mascotas
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de Ou Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tempo 04H 45’
Dificultade media
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