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Bide Frantsesa O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa

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A Horta de Abel aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
278
0
Albergue a horta de abel

Erromesaren kalea, 5
Triakastela (Lugo)

608 080 556

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maribel Fontal Pérez

Oharrak: 2 izarreko aterpetxe turistikoa. Lorategia eta tximinia ditu. Ez da maskotarik onartzen.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa Etapa 25

O Cebreirotik Triacastelara bitarteko etapa

km 21,1
Denbora 04H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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