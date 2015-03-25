Camino Francés Etapa de O Cebreiro a Triacastela
Rúa del peregrino, 5
Albergue A Horta de Abel
Disponible sin conexión
33059
Rúa del peregrino, 5
Triacastela (Lugo)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Maribel Fontal Pérez
Observaciones: Albergue turístico de 2 estrellas. Cuenta con jardín y chimenea. No se admiten mascotas
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 25
Etapa de O Cebreiro a Triacastela
km 21,1
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos