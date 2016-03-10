Camiño Francés Etapa de Burgos a Hontanas
Avenida Xeral Yagüe, 16
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Albergue A Casa de Beli
Dispoñible sen conexión
15640
Avenida Xeral Yagüe, 16
Tardajos (Burgos)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Anxo Orcajo
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Tempo 07H 45’
Dificultade media
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