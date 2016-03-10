Bide Frantsesa Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
General Yagüe etorbidea, 16
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El Casa de Beli aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
15650
General Yagüe etorbidea, 16
Berantiarrak (Burgos)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Ángel Orcajo
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 13
Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
km 31,1
Denbora 07H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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