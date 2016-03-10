Camí Francès Etapa de Burgos a Hontanas
Avinguda General Yagüe, 16
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Alberg La Casa de Beli
Disponible sense connexió
15640
Avinguda General Yagüe, 16
Tardajos (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ángel Orcajo
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 13
Etapa de Burgos a Hontanas
km 31,1
Temps 07H 45’
Dificultat mitjana
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