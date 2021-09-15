Camiño do Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña
O CEPEDO S/N (a 180 metros do camiño)
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A Reguera
Dispoñible sen conexión
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O CEPEDO S/N (a 180 metros do camiño)
Soto de Luiña
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Elena e Jacin
Observacións: Almorzo e cea comunitaria
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa de Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Tempo 08H 40’
Dificultade media
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