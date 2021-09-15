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Camino del Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña

La Reguera

Disponible sin conexión
19
4
La Reguera

EL CEPEDO S/N (a 180 metros del camino)
Soto de Luiña

630 777 409

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Elena y Jacin

Observaciones: Desayuno y cena comunitaria

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Avilés a Soto de Luiña Etapa 22

Etapa de Avilés a Soto de Luiña

km 38,0
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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