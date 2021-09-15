Camino del Norte Etapa de Avilés a Soto de Luiña
EL CEPEDO S/N (a 180 metros del camino)
La Reguera
Disponible sin conexión
194
EL CEPEDO S/N (a 180 metros del camino)
Soto de Luiña
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Elena y Jacin
Observaciones: Desayuno y cena comunitaria
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 22
Etapa de Avilés a Soto de Luiña
km 38,0
Tiempo 08H 40’
Dificultad Media
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