Iparraldeko Bidea Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
CEPEDO Z/G (bidetik 180 metrora)
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Reguera
Konexiorik gabe erabilgarri
30
CEPEDO Z/G (bidetik 180 metrora)
Luiñako basoa
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elena eta Jacin
Oharrak: Gosaria eta afari komunitarioa
Iparraldeko bidea
Etapak 32
km 812,3
Etapa 22
Avilesetik Soto de Luiñara arteko etapa
km 38,0
Denbora 08H 40’
Zailtasuna ERTAINA
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