HOSPEDAXE CASA DO HORREO

Camiño Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
RUA CANTILLO 10
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RUA CANTILLO 10
PONTECESURES ( PADRON 1,5 KM)
Propiedade do albergue: María
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: María
Observacións:
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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