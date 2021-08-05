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Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa

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URREZKO ETXEAREN OSTATUA

Konexiorik gabe erabilgarri
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URREZKO ETXEAREN OSTATUA

RUA CANTILLO 10
PONTECESURES (1,5 KM-KO ERROLDA)

609155607

Aterpetxearen jabegoa: Maria

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria

Oharrak:

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Caldas de Reisetik Padronera etapa Etapa 5

Caldas de Reisetik Padronera etapa

km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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