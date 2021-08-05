Portugalgo Bidea Caldas de Reisetik Padronera etapa
RUA CANTILLO 10
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URREZKO ETXEAREN OSTATUA
Konexiorik gabe erabilgarri
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RUA CANTILLO 10
PONTECESURES (1,5 KM-KO ERROLDA)
Aterpetxearen jabegoa: Maria
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Maria
Oharrak:
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 5
Caldas de Reisetik Padronera etapa
km 18,5
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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