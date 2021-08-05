Camino Portugués Etapa de Caldas de Reis a Padrón
RUA CANTILLO 10
HOSPEDAXE CASA DO HORREO
Disponible sin conexión
10
RUA CANTILLO 10
PONTECESURES ( PADRON 1,5 KM)
Propiedad del albergue: María
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: María
Observaciones:
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padrón
km 18,5
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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