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Donejakue bideko aterpetxeak. Zer mota dauden eta nola funtzionatzen duten
2026/08/24
Erromesentzako Donejakue Bideko aterpetxeak gaua igarotzeko aterpetxe hutsak baino askoz gehiago dira. Izan ere, esperientziaren bihotz soziala osatzen dute. Bertan lagunak egiten dira, eguneko bizipenak trukatzen dira eta espiritu bakar eta solidarioa nagusitzen da, abentura egiten duten pertsona guztiak ahizpatzen dituena.
Hainbat aukera daude, bakoitza bere ezaugarri eta funtzionamenduarekin, eta zehaztasunez aztertuko ditugu, erabakiak hartu aurretik informazio guztia izan dezazun.
Ezagutu aterpetxe publikoak, parrokietako aterpetxeak eta aterpetxe pribatuak.
Donejakue bideko aterpetxeen tipologia
Argazkia: Ketut Subiyanto
Lehenik eta behin, argi izan behar da aterpetxeak ez direla ohiko ostatuak. Ez dute ez hotelen ez landetxeen antzik; askoz apalagoak dira.
Horietan ez dago luxurik, ezta erabateko pribatutasunik ere, pertsonak elkarrekin konektatzea eta Santiagorako erromesaldian zailtasunen aurrean sintonia ona eta elkarrekiko laguntza nagusitzea bilatzen baitute.
Aterpetxe batean pentsatzen badugu, litera estuak eta oinarrizko komunak dituen espazio batena da burura datorkigun irudia. Hala ere, azken urteetan, horietako asko eboluzionatuz joan dira, eta instalazioak pixka bat desberdinak dira. Batzuek beren ohiko formari eusten diote, eta beste batzuek hobekuntzak egin dituzte zerbitzu guztietan, erromesek erosotasun handiagoa senti dezaten ibilaldi luzeen ondoren: konketak eta dutxak ur beroarekin, oso ongi hornitutako sukaldeak, garbigailuak eta lehorgailuak —normalean ordainpekoak— eta arropa esekitzeko espazioak.
Oro har, hiru aterpetxe mota bereiz ditzakegu:
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Aterpetxe publikoak eta udal-aterpetxeak
Udalek eta autonomia-erkidegoek kudeatzen dituzte. Ez dute etekin ekonomikorik bilatzen, baizik eta bertan ostatu hartzen duten erromesei kalitatezko zerbitzua eskaintzea, irisgarria eta eskuragarria.
Tarifak oso txikiak dira, gaueko 10 eta 15 euro bitartekoak, eta garbiketako eta oinarrizko zerbitzuen (argia eta ura, adibidez) mantentze-lanetako gastuak ordaintzeko erabiltzen dira.
Garrantzitsua da jakitea ez dutela uzten erreserbak aurrez egiten, eta, beraz, iristen diren ordenan osatzen direla. Berezitasun horrek nolabaiteko ezinegona sortzen du goi-denboraldian, eta, horregatik, jardunaldi bakoitza oso ondo antolatu behar da.
Era berean, oinez iristen diren erromesek lehentasuna dute bizikletaz edo zaldiz iristen direnen aldean.
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Parrokia edo erlijio-aterpetxeak
Historikoki Donejakue Bideari lotuta daude, erromesak beren borondatez hartzen lehenak izan zirelako. Elizak edo ongintzako fundazioek kudeatzen dituzte.
Apaizen eta boluntario laikoen laguntza altruistaren mende daude. Pertsona horiek oso estimatuak dira harreran duten berotasun eta gizatasunagatik.
Gehienak doakoak dira eta dohaintzekin funtzionatzen dute. Horrek esan nahi du ez dagoela tarifarik bertan lo egin ahal izateko, baina erromesek ahal duten neurrian lagunduko dutela, bai ekonomikoki, bai etxeko lanen bat eginez. Elkartasun-printzipioek eusten diete.
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Aterpetxe pribatuak
Duela gutxi sortu dira, erromes zorrotzenentzako erosotasun handiagoko eta azpiegitura hobeko alternatiba gisa.
Partikularrek edo enpresek kudeatzen dituzte, eta aukera ematen dute aldez aurretik erreserbatzeko eta bainugela pribatua, wifia, gosaria, garbitegi-zerbitzuak edo eremu komun zabalagoak dituzten logelak erabiltzeko.
Bere zerbitzu onenek ere tarifak garestitzen dituzte: gaueko 15 eta 25 euro artean dabiltza, urte sasoiaren eta herri edo hiri nagusietatik gertu egotearen arabera.
Sartzeko araudia, egonaldi-politika eta murrizketak
Ia aterpetxe guztietan daude baldintza eta arau orokor batzuk, eta horiek errespetatu egin behar dira haietara sartu ahal izateko eta ordena jakin bat bermatzeko.
Erromesaren kredentziala
Forestman-en argazkia
Kredentziala erromesa identifikatzen duen dokumentua da, eta Santiago de Compostelarainoko ibilbide ofiziala egiten ari dela ziurtatzen du.
Bideko etapa guztietan zigilua jarri behar da, eta aurreko ostatuak behar bezala zigilatuta aurkeztu, ezinbesteko baldintza baita aterpetxe publiko eta parrokialetara sartu ahal izateko. Modu horretan, Bideaz kanpoko beste turismo mota bat egiteko han dauden pertsonak egiaztatu eta baztertzen dira.
Kudeaketa pribatuko aterpetxeak zertxobait malguagoak izan daitezke, eta NANa bakarrik eska dezakete, egiaztagiririk gabe, bertan ostatu hartu ahal izateko. Baina lehentasuna eman ohi diete erromesei, edo tarifa bereziak ezarri.
Gau bakarreko egonaldiak
Ezinbesteko arazo bat izan ezik -atseden hartzea eta egonaldi luzea eskatzen duen gaixotasun edo lesioa, adibidez-, oro har, aterpetxeetako egonaldiek gau bakar batekoak izan behar dutela xedatua dago.
Neurri horren bidez, erromesen txandakatzea erraztu nahi da, eta behar duten ahalik eta pertsona gehienei eman nahi zaie babesa. Batez ere goi denboraldian, ibiltarien ehunekoa askoz altuagoa denean eta aterpetxe batean plaza lortzea ezinezko misioa izan daitekeenean.
Animaliak eta maskotak
Massimo Trovati-ren argazkia
Espazio txikietan dagoen jende-kopurua eta aterpetxeetako bizikidetza-arauak direla-eta, zaila da egonaldiak animaliekin eta maskotekin partekatzea. Zenbait arrazoik, hala nola higieneak, alergiak dituzten pertsonak egoteko aukerak, zaratek edo taldearen atsedena oztopatzen duten istiluek txakurrak eta katuak sartzea debekatzen dute ia guztietan.
Beren maskotekin bidaiatzen duten erromesak badaude, hoteletan ostatu, ostatu, pentsio edo kanpinetan ostatu hartzeko aukerak bilatu behar dituzte.
Bideko aterpetxeen ordutegiak eta eguneroko funtzionamendua
Aterpetxeek barne-dinamika eta eguneroko funtzionamenduaren araudia izan ohi dute, eta zorrotz bete behar da, arazorik gabeko elkarbizitza bermatzeko.
Sarrera-irteeren ordutegiak
Aterpetxeetatik derrigorrezko irteera-ordutegia goizeko 8:00etatik 8:30era izaten da. Isiltasun hertsian egitea da beste arau bat, batez ere goiz jaiki eta egunsentian bideari ekiten dioten erromesek besteen loa galaraz ez dezaten.
Sartzeko ordutegia 13:00etatik edo 14:00etatik aurrera.
Horrela, garbiketa-lanak erraztu egiten dira, eta oheak eta gela guztiak erromes berriei harrera egiteko denborarekin prest egotea lortzen da.
Ateak ixtea eta argiak itzaltzea
Gauez, aterpetxeak 22:00ak edo 23:00ak aldera ixten dituzte jendearentzat. Logeletako argiak automatikoki itzaltzen dira ixteko ordua baino pixka bat geroago.
Neurri horren helburua isiltasuna behartzea da, eta ostatu hartzen duten pertsona guztiei gaueko atsedena ahalik eta gehien erraztea, hurrengo eguneko Bidearen egunari energiaz aurre egin diezaioten.
Gure aplikazio digital osoa, Planifikatu nire bidea, atal batean dago aterpetxe-sareari buruzko informazio eguneratua. Eduki hau oso ondo antolatuta dago ibilbideen eta etapen arabera, kontsultak errazteko, eta interesatzen zaizkizunak hautatu eta gorde ahal izango dituzu.
Garrantzitsua da batzuen eta besteen arteko aldeak ondo ezagutzea, erreserba aurreratuak onartzen dituzten ala ez jakitea, prezioak, nola eta nork kudeatzen dituen, arauak eta funtzionamendua. Puntu garrantzitsu hauek lagunduko dizute zuri eta zure beharrei ondoen egokitzen zaien aterpetxea aukeratzen Santiagorako bidean.