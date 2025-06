Símbols del Camí de Santiago. Tradició i significat

Les tradicions i la cultura evolucionen i canvien amb el pas del temps, però la seva importància és inqüestionable perquè, entre altres coses, ens connecten amb el passat, ens donen un sentit de pertinença i transmeten valors i creences.

Dels símbols del Camí de Santiago més destacats, alguns són recents, tenen només algunes dècades, però hi ha uns altres que van sorgir vinculats a les primeres rutes de peregrinació fa segles.

Antics o contemporanis, la veritat és que tots ells són una part fonamental del Camí de Santiago. Cadascun amb un significat propi i una història en la qual val la pena aprofundir.

Si estàs pensant a viure aquesta aventura física, cultural i espiritual en la seva plenitud, hauries d'entendre i familiaritzar-te amb tots aquests símbols que t'aniràs trobant en el teu camí.

Els símbols del Camí de Santiago més importants

Aquests són els símbols més rellevants que tot pelegrí ha de conèixer:

La petxina o petxina de pelegrí

La petxina de pelegrí és el símbol del Camí de Santiago per excel·lència, i, probablement, el més reconegut a tot el món.

L'ús de la petxina de petxina de pelegrí es remunta a l'Edat mitjana. El Còdex Calixtino del S. XII, que es conserva a la biblioteca de la Catedral, ho esmenta com el present que els pelegrins rebien en arribar a Santiago de Compostel·la.

Avui dia es pot veure representada en els senyals que indiquen el camí o tallada en algunes esglésies i monuments, a més de penjada o cosida en les motxilles o a la roba de molts viatgers. És com un recordatori de la vivència compartida entre pelegrins.



Foto de Krzysztof Golik



Les fletxes grogues

Al costat de la petxina de pelegrí, les fletxes grogues són un altre símbol present en el camí de Sant Jaume actual. La seva funció és orientar de manera clara i ben visible totes les rutes de peregrinació. Poden veure's pintades sobre diferents superfícies com a roques, fites, parets o troncs d'arbres.

La seva història i origen és molt recent. Van sorgir a principis dels anys 80, promogudes pel rector Elías Valiña, per a senyalitzar millor els camins i evitar que els pelegrins es perdessin en interseccions i rutes poc clares o ben definides. Les primeres fletxes es van pintar en el Camí Francès.



Foto de Győző Mórocz

Les fites

Són fites de senyalització distribuïts al llarg de tot el camí que indiquen la ruta a seguir i la distància que queda per a arribar a Santiago de Compostel·la. Col·locats en punts estratègics, serveixen de guia perquè els pelegrins segueixin el rumb correcte.

Originalment s'elaboraven en blocs de pedra, granit o en fusta, i, en l'actualitat, s'estan substituint per uns altres més moderns de formigó. En el seu disseny inclouen una fletxa groga i la petxina de pelegrí.

El bordó de fusta o bastó del pelegrí

El bordó és un mític bastó llarg de fusta, en general de castanyer o avellaner, símbol del pelegrinatge i la travessia fins a Santiago.

En el passat servia com a suport al pelegrí durant tot el camí. Donava estabilitat en caminar i prevenia caigudes. Era especialment útil pujant o baixant pendents, i en terrenys difícils o irregulars.

Encara que continuen veient-se, avui dia s'usa més el modern bastó de senderisme o pal de trekking.

La carabassa

Històricament, la carabassa s'ha considerat un símbol de la fortalesa i la perseverança dels pelegrins que realitzaven el camí.

Es penjava del bordó o del cinturó i era un recipient indispensable per a emmagatzemar aigua o vi i mantenir-los freds. No obstant això, el seu significat sempre ha anat més enllà del material, recordant que aquest viatge no és només físic, sinó també espiritual.

La credencial i la Compostela

La credencial del pelegrí és un document que certifica el recorregut completat a través d'una de les rutes oficials.

Aquesta espècie de passaport, que es va segellant en les diferents etapes del camí, té un valor simbòlic. Posseir-ho és tenir un reconeixement per l'esforç físic realitzat, però també acredita l'espiritual, la cerca de la fe al llarg de tota l'experiència.

La Compostela s'obté en arribar a Santiago. S'estén en l'Oficina d'Acolliment del Pelegrí, prèvia presentació de la credencial correctament segellada, i després de confirmar que s'han complert els requisits demandats. Haver realitzat els últims 100 km a peu o 200 km amb bicicleta.

La Creu de Santiago

Aquest distintiu s'associa amb l'apòstol Santiago i és un altre dels símbols més recognoscibles de la iconografia i tradició jacobea.

És una creu llatina que sembla una espasa, amb l'empunyadura en forma de flor de lis i d'intens color vermell. Color que simbolitza la sang vessada pel deixeble de Jesús en el seu martiri.

L'emblema també és conegut com la creu de l'Orde de Santiago, perquè en l'Edat mitjana era la insígnia dels cavallers que formaven part d'aquesta ordre militar i religiosa. La seva funció era protegir els pelegrins durant el camí mentre es dirigien a visitar el sepulcre on reposa l'apòstol. Representava la defensa de la fe i els valors cristians.

Actualment és un símbol que es veu amb facilitat al llarg de tot el camí, en monuments, objectes d'artesania, souvenirs i, fins i tot, en la famosa i deliciós pastís d'ametlles de Santiago.



Foto de Luis Miguel Bugallo Sánchez

La Porta Santa i l'Any Sant Jacobeo

La Porta Santa de la Catedral de Santiago és tot un símbol perquè només obre les seves portes en els Anys Sants Jacobeos o Compostelanos, que ocorren quan el 25 de Juliol, dia de Santiago, cau en diumenge.

Té una gran rellevància per als pelegrins que aconsegueixen completar el camí al voltant de la data perquè poden gaudir d'una oportunitat única.

En travessar la Porta Santa tots ells reben una indulgència plenària o el perdó de tots els pecats. Un acte de fe que simbolitza la renovació, un nou començament espiritual, associat a la realització del Camí de Santiago. La cerimònia destaca el valor, l'esforç i la devoció dels pelegrins.

El botafumeiro

Present en la Catedral de Santiago des de l'Edat mitjana, aquest incensario gegant té uns 60 kg de pes i una altura aproximada de metre i mig. Penja i oscil·la com un pèndol, i són necessaris vuit tiraboleiros per a posar-lo en moviment i fer-ho volar, en un autèntic espectacle visual.

Es va crear en el S. XI per a ocultar l'olor dels pelegrins que travessaven les portes de la Catedral després d'un llarg viatge. Avui dia, té una funció cerimonial i es posa en funcionament sol en dates assenyalades. És tot un símbol que connecta passat i present.



Foto de juantiagues

Realitzar el camí de Sant Jaume pot ser una experiència única, però completar-ho entenent el significat dels símbols vinculats a ell, el farà realment fascinant.