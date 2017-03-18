El Camino Francés: ¿cómo es el itinerario jacobeo más conocido?

El Camino Francés es el recorrido con mayor tradición histórica del Camino de Santiago. Y también el más reconocido por paseantes de todo el mundo. En este artículo aprenderá cuándo fue descrito por primera vez el Camino Francés, cómo es y cuáles son sus rutas principales.



El Camino Francés: siglos de historia

El Camino Francés es la ruta del Camino de Santiago por excelencia: el itinerario jacobeo con mayor tradición histórica y el más reconocido internacionalmente. El Camino Francés fue descrito ya en 1135 en el 'Codex Calixtinus', libro histórico fundamental jacobeo, una auténtica guía medieval de la peregrinación a Santiago.

En él ya se recogen los tramos del Camino Francés desde tierras galas y se informa al detalle sobre los santuarios de la ruta, la hospitalidad, las gentes, la comida, las fuentes, las costumbres locales, etc. Todo está escrito con la síntesis y claridad que necesita una respuesta práctica a una demanda concreta: la peregrinación a Santiago.

Esta guía, atribuida al clérigo francés Aymeric Picaud, evidencia el deseo político y religioso de hacer promoción del santuario compostelano y de facilitar el acceso hasta él. Cuando se confecciona este libro, el Camino Francés y las peregrinaciones alcanzan su máximo apogeo y el Camino Francés la mayor afluencia, si excluimos el momento actual. Santiago se convierte en la meta de los peregrinos.



¿Por dónde transcurre el Camino Francés?

El Camino Francés adquiere un trazado preciso en Francia a través de las cuatro vías principales ya descritas en el 'Codex Calixtinus'. Tres de estas rutas (París-Tours, Vézelay-Limoges y Le Puy-Conques) entran en España por Roncesvalles, en Navarra. La cuarta (Arles-Toulouse) entra por el puerto de Somport y continúa hasta Jaca, en Aragón. El itinerario de Roncesvalles, que cruza la ciudad de Pamplona, se une con el aragonés en Puente la Reina (Navarra).

Desde Puente la Reina, el Camino Francés mantiene un único itinerario que atraviesa localidades y ciudades del norte de España tan significativas como Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada y Villafranca del Bierzo.