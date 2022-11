El Camí Francès: com és l'itinerari jacobeo més conegut?

El Camí Francès és el recorregut amb major tradició històrica del Camí de Santiago. I també el més reconegut per paseantes de tot el món. En aquest article aprendrà quan va ser descrit per primera vegada el Camí Francès, com és i quins són les seves rutes principals.



El Camí Francès: segles d'història

El Camí Francès és la ruta del Camí de Santiago per excel·lència: l'itinerari jacobeo amb major tradició històrica i el més reconegut internacionalment. El Camí Francès va ser descrit ja en 1135 en el' Codex Calixtinus', llibre històric fonamental jacobeo, una autèntica guia medieval de la peregrinació a Santiago.

En ell ja es recullen els trams del Camí Francès des de terres gal·les i s'informa al detall sobre els santuaris de la ruta, l'hospitalitat, les gents, el menjar, les fonts, els costums locals, etc. Tot està escrit amb la síntesi i claredat que necessita una resposta pràctica a una demanda concreta: la peregrinació a Santiago.

Aquesta guia, atribuïda al clergue francès Aymeric Picaud, evidencia el desig polític i religiós de fer promoció del santuari compostelano i de facilitar l'accés fins a ell. Quan es confecciona aquest llibre, el Camí Francès i les peregrinacions aconsegueixen el seu màxim apogeu i el Camí Francès la major afluència, si excloem el moment actual. Santiago es converteix en la meta dels pelegrins.



Per on transcorre el Camí Francès?

El Camí Francès adquireix un traçat precís a França a través de les quatre vies principals ja descrites en el 'Codex Calixtinus'. Tres d'aquestes rutes (Pariu-Tours, Vézelay-Llemotges i Li Puy-Conques) entren a Espanya per Roncesvalles, a Navarra. La quarta (Arles-Tolosa de Llenguadoc) entra pel port de Somport i continua fins a Jaca, a Aragó. L'itinerari de Roncesvalles, que creua la ciutat de Pamplona, s'uneix amb l'aragonès en Puente la Reina (Navarra).

Des de Puente la Reina, el Camí Francès manté un únic itinerari que travessa localitats i ciutats del nord d'Espanya tan significatives com Estella, Logronyo, Santo Domingo de la Calçada, Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión dels Comtes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada i Villafranca del Bierzo.