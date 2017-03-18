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Frantziako bidea: nolakoa da Done Jakueren ibilbide ezagunena?
Egilea: Xunta de Galicia | 2017/03/18
Bide Frantsesa da Santiago Bidean tradizio historiko handiena duen ibilbidea. Baita mundu osoko ibiltariek gehien ezagutzen dutena ere. Artikulu honetan ikasiko duzu noiz deskribatu zen lehen aldiz Frantziako Bidea, nolakoa den eta zein ibilbide nagusi dituen.
El Camino Francés: siglos de historia
Bide Frantsesa Santiago Bideko ibilbidea da, eta tradizio historiko handiena duen Done Jakueren ibilbidea eta nazioartean ezagunena da. Frantziako bidea 1135. urtean deskribatu zen, 'Codex Calixtinus' liburuan, Done Jakueren erromesaldiaren Erdi Aroko gida historiko batean.
Bertan, bide frantsesaren zatiak jasotzen dira, galiasetatik, eta ibilbidearen santutegiak, abegi ona, jendea, janaria, iturriak, tokian tokiko ohiturak eta abar xehetasunez azaltzen dira. Dena idatzita dago erantzun praktiko batek eskari jakin bati eman behar dion sintesi eta argitasunarekin: Santiagorako erromesaldia.
Gida honek, Aymeric Picaud kleriko frantsesari egotziak, konpost-santutegia sustatzeko eta haraino sarbidea errazteko borondate politiko eta erlijiosoa erakusten du. Liburu hau egiten denean, Frantziako bideak eta erromesaldiek mailarik gorenera iristen dira, eta bide frantsesa, berriz, gehien, egungo unea baztertzen badugu. Erromesen jomuga bihurtu da Santiago.
Nondik igarotzen da Bide Frantsesa?
Frantziako bideak trazadura zehatza du Frantzian, 'Codex Calixtinus' delakoan deskribatutako lau bide nagusien bidez. Ibilbide horietako hiru (Paris-Tours, Vézelay-Limoges eta Le Puy-Conques) Espainian sartzen dira, Orreaga zeharkatuz. Laugarrena (Arles-Toulouse) Somporteko portutik sartzen da, eta Jacara (Aragoi) iristen da. Orreagako ibilbidea, Iruñea zeharkatzen duena, Aragoikoarekin lotzen da Garesen (Nafarroa).
Garesko Bideak ibilbide bakar bat du, Espainiako iparraldeko herri eta hiriak zeharkatzen dituena: Lizarra, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Castroferiz, Fromista, Carrión de los Condes, Sahagún, Carrión de los Condes, Ponferrada eta Villafranca del Bierzo.