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San Pedro da Rúa de Estella
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Santa María dos Arcos
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Catedral de Santa María da Redonda de Logroño
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Mosteiro de Santa María a Real de Nájera
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Catedral de Santo Domingo da Calzada
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Pila Bautismal de Redecilla del Camino
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Mosteiro de San Juan de Ortega
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Catedral de Burgos
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Colexiata da nosa Sra do Manzano de Castrojeriz
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San Martín de Fromista
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San Lorenzo de Sahagún
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Catedral de León
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San Isidoro de León
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Palacio de Gaudí de Astorga
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Castelo Templario de Ponferrada
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Igrexa de Santiago de Villafranca del Bierzo
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Igrexa de Santa María a Real de Ou Cebreiro
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Mosteiro de Samos
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San Nicolás de Portomarín
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Catedral de Jaca
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San Juan de la Peña
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Mosteiro de San Salvador de Leire
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Santa María de Eunate