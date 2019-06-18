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Camí
de Sant Jaume
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Monuments del Camí Francès
Camí Francès
Etapa
1
Real Col·legiata de Roncesvalles
Etapa
2
Puente de la Ràbia de Zubiri
Etapa
3
Catedral de Pamplona
Etapa
4
Puente romànic de Puente la Reina
Etapa
5
Sant Pere de la Rúa d'Estella
Etapa
6
Santa María dels Arcs
Etapa
7
Catedral de Santa María de la Rodona de Logronyo
Etapa
8
Monestir de Santa María la Real de Nájera
Etapa
9
Catedral de Santo Domingo de la Calçada
Etapa
10
Pila Bautismal de Redecilla del Camí
Etapa
11
Monestir de Sant Joan d'Ortega
Etapa
12
Catedral de Burgos
Etapa
14
Col·legiata de La nostra Sra de la Pomera de Castrojeriz
Etapa
15
Sant Martín de Fromista
Etapa
17
Sant Lorenzo de Sahagún
Etapa
18
Catedral de León
Etapa
19
Sant Isidoro de León
Etapa
20
Palacio de Gaudí d'Astorga
Etapa
22
Castillo Templario de Ponferrada
Etapa
23
Església de Santiago de Villafranca del Bierzo
Etapa
24
Església de Santa María la Real d'O Cebreiro
Etapa
26
Monestir de Samos
Etapa
27
Sant Nicolás de Portomarín
Etapa
1 por Somport
Catedral de Jaca
Etapa
2 por Somport
Sant Joan de la Penya
Etapa
4 por Somport
Monestir de San Salvador de Leire
Etapa
6 por Somport
Santa María d'Eunate