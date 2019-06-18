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Monumentuak: Bide frantsesa
Bide frantsesa
Etapa
1
Orreagako Kolegiata
Etapa
2
Zubiriko Errabiako zubia
Etapa
3
Iruñeko katedrala
Etapa
4
Garesko zubi erromanikoa
Etapa
5
Lizarrako San Pedro de la Rúa
Etapa
6
Santa María de los Arcos
Etapa
7
Logroñoko Santa Maria de la Redonda Katedrala
Etapa
8
Naiarako Andre Maria Erreginaren Monasterioa
Etapa
9
Santo Domingo de la Calzada katedrala
Etapa
10
Reecilla del Camino bataiarria
Etapa
11
San Juan de Ortega monasterioa
Etapa
12
Burgosko katedrala
Etapa
14
Castrojerizko Andre Mariaren Kolegiata
Etapa
15
Fromistako San Martin
Etapa
17
San Lorenzo Sahagún
Etapa
18
Leongo Katedrala
Etapa
19
San Isidoro de León
Etapa
20
Astorgako Gaudi jauregia
Etapa
22
Ponferradako Gaztelu Tenplarioa
Etapa
23
Villafranca del Bierzoko Santiago eliza
Etapa
24
O Cebreiroko Andre Maria Erreginaren Eliza
Etapa
26
Samoseko monasterioa
Etapa
27
San Nikolas de la Consejo
Etapa
1 por Somport
Jacako katedrala
Etapa
2 por Somport
San Juan de la Peña
Etapa
4 por Somport
Leireko San Salbador Monasterioa
Etapa
6 por Somport
Eunateko Andre Maria