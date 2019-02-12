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Sleeping Sarria Hostel
Rúa Esqueiredos 1
Sarria
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Raquel
Observacións: Habitacións individuais . dobres .triplos .cuádruplos e familiar con TV, calefacción e Wi-Fi, baños compartidos (3) con secador pelo e artigos de aseo gratuítos. Almorzo opcional (5 euros). Admítense mascotas.
Camiño Francés
Etapa de Triacastela a Sarria
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