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Sleeping Sarria Hostel
Calli Esqueiredos 1
Sarria
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Raquel
Observacions: Habitacions individuals . dobles .triples .quàdruples i familiar amb TV, calefacció i Wi-Fi, banys compartits (3) amb assecador pelo i articles de condícia gratuïts. Desdejuni opcional (5 euros). S'admeten mascotes.
Camí Francès
Etapa de Triacastela a Sarria
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