Camiño Francés Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
Estrada Nacional VIN, km 414
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Hotel Rual Nova Ruta
Dispoñible sen conexión
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Estrada Nacional VIN, km 414
Trabadelo, León
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue:
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 24
Etapa de Villafranca del Bierzo a Ou Cebreiro
km 28,4
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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