Bide Frantsesa Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
VI Errepide Nazionala, 414 km
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Rual Nova Ibilbidea hotela
Konexiorik gabe erabilgarri
00
VI Errepide Nazionala, 414 km
Trabadelo, Leon
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona:
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 24
Villafranca del Bierzotik O Cebreirorako etapa
km 28,4
Denbora 07H 30’
Zailtasuna HANDIA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak