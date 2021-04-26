Camiño Francés Etapa de Portomarín a Palas de Rei
Gonzar (no mesmo camiño)
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Hostería de Gonzar
Dispoñible sen conexión
30
Gonzar (no mesmo camiño)
Gonzar - Portomarin (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Hosteria de Gonzar S.L.
Observacións: Ten piscina e Bar-restaurante
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Palas de Rei
km 25,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
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