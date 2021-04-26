Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
Gonzar (en el mateix camí)
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Hostatgeria de Gonzar
Disponible sense connexió
50
Gonzar (en el mateix camí)
Gonzar - Portomarin (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hosteria de Gonzar S.L.
Observacions: Té piscina i Bar-restaurant
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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