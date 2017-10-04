Camiño do Norte Etapa de Güemes a Santander
Rúa Alta, 42 (fronte ao antigo hospital de San Rafael, trazado do Camiño e hoxe Parlamento de Cantabria)
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Hostel Allegro
Dispoñible sen conexión
140
Rúa Alta, 42 (fronte ao antigo hospital de San Rafael, trazado do Camiño e hoxe Parlamento de Cantabria)
Santander
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Rafael González Godoy
Observacións:
Camiño do Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 13
Etapa de Güemes a Santander
km 20,5
Tempo 03H 15’
Dificultade baixa
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