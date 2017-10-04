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Camí del Nord Etapa de Güemes a Santander

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Hostel Allegro

Disponible sense connexió
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Hostel allegro

Carrer Alt, 42 (enfront de l'antic hospital de Sant Rafael, traçat del Camí i avui Parlament de Cantàbria)
Santander

679 484 589, 942 286 649

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rafael González Godoy

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Güemes a Santander Etapa 13

Etapa de Güemes a Santander

km 20,5
Temps 03H 15’
Dificultat baixa
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