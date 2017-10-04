Camí del Nord Etapa de Güemes a Santander
Carrer Alt, 42 (enfront de l'antic hospital de Sant Rafael, traçat del Camí i avui Parlament de Cantàbria)
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Hostel Allegro
Disponible sense connexió
150
Carrer Alt, 42 (enfront de l'antic hospital de Sant Rafael, traçat del Camí i avui Parlament de Cantàbria)
Santander
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rafael González Godoy
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 13
Etapa de Güemes a Santander
km 20,5
Temps 03H 15’
Dificultat baixa
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