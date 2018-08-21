Camiño Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Camiño dá Capela, 10
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Casarón dá Ponche
Dispoñible sen conexión
300
Camiño dá Capela, 10
Portomarín
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Hugo
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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