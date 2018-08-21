Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín
Camí dona Capela, 10
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Casona dona Posa't
Disponible sense connexió
300
Camí dona Capela, 10
Portomarín
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hugo
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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