Camiño Primitivo Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
Casazorrina nº12
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Aloxamento A Figal de Xugabolos
Dispoñible sen conexión
10
Casazorrina nº12
Salas
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Óscar, Claudia, Alberto
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 2
Etapa de San Juan de Villapañada a Salas
km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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