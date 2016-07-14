Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Avenida Compostela, 16
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Albergue Val de Samos
Dispoñible sen conexión
13000
Avenida Compostela, 16
Samos (Lugo)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Pedro Fontal
Observacións: Servizo de parking para os vehículos cuxos titulares se aloxen no albergue e entrega dos mesmos en Santiago de Compostela
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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