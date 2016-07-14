Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
Avinguda Compostela, 16
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Alberg Val de Samos
Disponible sense connexió
13000
Avinguda Compostela, 16
Samos (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pedro Fontal
Observacions: Servei de pàrquing per als vehicles els titulars dels quals s'allotgin en l'alberg i lliurament dels mateixos a Santiago de Compostel·la
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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