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Camiño do Norte Etapa de Zarautz a Deba

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Albergue Hostel Getaria

Dispoñible sen conexión
31
0
Albergue txalupa getaria

Herrerieta Kalea 1 (centro)
Getaria (Guipúzcoa)

688856146

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Iñaki

Observacións:

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Zarautz a Deba Etapa 3

Etapa de Zarautz a Deba

km 22,0
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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